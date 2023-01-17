Гиньки
Глубокский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Гиненки, д., жит. 48 (25 м. 23 ж.), дес. 62, у. гор. 77 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Новодруцк 11 в.
Гиньки, д., жит. 78 (41 м. 37 ж.), дес. 132, у. гор. 81 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Новодруцк 9 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Гиньки1
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Гиньки2