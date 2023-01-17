деревня Лиепу Сала, деревня Лиепу Сала, Līdumnieku pagasts, Ludzas novads (на 2021) — Familio

Лиепу Сала

Līdumnieku pagasts, Ludzas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Яновольская волость
30ЛепосольцыдеревняколодецСинозерского, православногообществам крестьян12

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Ludzas novads, Līdumnieku pagasts
Līpu Solaagrāk Ludzas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=5028

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Ludzas novads, Līdumnieku pagasts
Liepu Sala100151221ciemsEKS
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