деревня Кондратьева, деревня Кондратьева, Гаринский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Кондратьева

Гаринский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Туринский округ
2937Кондратьева, д. каз.при р. Лозве.41198134152Часовня православная 1.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Туринский уезд, Гаринская волость
Кондратьева д., при р. Лозьве, на зем. тр. 8143925050119
Туринский уезд, Тахтанская волость
Кондратьевский вог. п., при р. Лозьве, на прос. дор.820408505024

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Гаринский район
90562Кондратьевадеревня59°44'с.ш.62°04'в.д.O-41-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Гаринский
65710000131д Кондратьевадеревня
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