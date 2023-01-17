деревня Крыжи, деревня Крыжи, Лесковичская волость, Витебский уезд (на 1906) — Familio

Крыжи

Лесковичская волость, Витебский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Витебская губерния, Витебский уезд, Лесковичская волость
15. Криши, деревня бывшая владельческая, дворов 9, жителей 54, кожевенный завод

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Витебский уезд, Лесковичская волость
47КрыжидеревняколодецЛесковичского, православногоПлиговскому сельскому обществу10
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