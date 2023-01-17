имение Елизабелин, имение Елизабелин, Мейшагольская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Елизабелин

Мейшагольская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Мейшагольская волость
Елизабелин, им. (Колесника), р. Муса, жит. 23 (15 м. 8 ж.), дес. З17, у. гор. и ст. кв. 33 в., вол. пр. 7 в., ст. ж. д. Вильна 36 в.
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