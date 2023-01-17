агрогородок Бабиничи, агрогородок Бабиничи, Витебский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Бабиничи

Витебский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Витебский уезд, Бабиничская волость
1. Бабиничи, погост, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, школа. В 1 версте — окол. Бабиничи, церковь православная. В 6 верстах — Кордо Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Витебский уезд, Бабиничская волость
87БабиничиимениеколодецБабиничской церквиЕ. Смирнову и др. , в числе5 лиц, мещ. , старообр.7
89БабиничиселибаколодецБабиничской церквиС. Зайцеву, крест. , прав.2
138БабиничскийселоколодецБабиничской церквиБабиничской церкви, православной3
139БабиничизастенокколодецБабиничской церквиОбществу крестьян Бабиничск. ?, православным2

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Витебский район, Бабиничский сельсовет
д Бабиничи894

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Витебский район, Бабиничский сельсовет
аг. Бабиничи284
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