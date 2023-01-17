Бабиничи
Витебский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1. Бабиничи, погост, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, школа. В 1 версте — окол. Бабиничи, церковь православная. В 6 верстах — Кордо Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
87БабиничиимениеколодецБабиничской церквиЕ. Смирнову и др. , в числе5 лиц, мещ. , старообр.7
89БабиничиселибаколодецБабиничской церквиС. Зайцеву, крест. , прав.2
138БабиничскийселоколодецБабиничской церквиБабиничской церкви, православной3
139БабиничизастенокколодецБабиничской церквиОбществу крестьян Бабиничск. ?, православным2
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Бабиничи894
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Бабиничи284