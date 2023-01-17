деревня Мочаны, деревня Мочаны, Логойский район, Минская область (на 2021) — Familio

Мочаны

Логойский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Белоручская волость
5. Мачаны, село бывшее владельческое, дворов 18, жителей 150, церковь православная, ветряная мельница, водяная мельница

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Белоручская волость
Мочаны, деревня293[...]120265
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Мочаны, имение5[...]119195
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Логойский район, Беларучский сельсовет
д Мочаны64

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Логойский район, Беларучский сельсовет
д. Мочаны307
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