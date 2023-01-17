Мочаны
Логойский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
5. Мачаны, село бывшее владельческое, дворов 18, жителей 150, церковь православная, ветряная мельница, водяная мельница
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мочаны, деревня293[...]120265Показать скан
Мочаны, имение5[...]119195Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Мочаны64
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Мочаны307