деревня Новосёлки, деревня Новосёлки, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Новосёлки

Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
4814Новоселки, д. вл.при колодцах.1717174352Церковь лютеранская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Ямбургский уезд, Ополицкая волость
751. Новоселка, деревня бывшая владельческая, дворов 18, жителей 92, церковь лютеранская, водяная мельница

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Ополицкая волость
Новоселки д.151 стан1521 участок17почтовое отделение Ополье.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район
197101Новосёлкидеревня59°27'28°49'O-35-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское сельское поселение
41621444176д Новосёлкидеревня
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