Пелека
Поставский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Пелека, ф. (Довгялло), жит. 16 (8 м. 8 ж.), дес. 80, у. гор. 16 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Лынтупы 7 в.
Пелека, вод. мел. (Довгялло), р. Пелека, жит. 14 (7 м. 7 ж.), дес. 25, раз. см. пред.
Пелека, з., р. Пелека, жит. 18 (3 м. 15 ж.), дес. 67, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Пелека6
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Пелека5