Населенное место

Пелека, ф. (Довгялло), жит. 16 (8 м. 8 ж.), дес. 80, у. гор. 16 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Лынтупы 7 в.

Пелека, вод. мел. (Довгялло), р. Пелека, жит. 14 (7 м. 7 ж.), дес. 25, раз. см. пред.