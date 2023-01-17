деревня Дубоем, деревня Дубоем, Старопольская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Дубоем

Старопольская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О продаже обществу крестьян д. Дубоем Старопольской волости Гдовского уезда оброчной статьи Осьминского имения. 1899–1900 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
По прошению общества крестьян д. Дубоема Старопольской волости Гдовского уезда Петербургской губернии о продаже им оброчной статьи Гдовского Е. В. имения. 1899–1900 гг. / Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Дубоем Старопольской волости Гдовского уезда Василия Романова о привлечении сельского старосты Василия Игнатьева к ответственности за само Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
959Дубоем, д. удел.при р. Долгой.8030168057Часовня православная.
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Старопольская волость
Дубоем д.775 стан42122 участок31почтовое отделение Доложск.
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