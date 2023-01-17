Дубоем
Старопольская волость, Гдовский уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О продаже обществу крестьян д. Дубоем Старопольской волости Гдовского уезда оброчной статьи Осьминского имения. 1899–1900 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
По прошению общества крестьян д. Дубоема Старопольской волости Гдовского уезда Петербургской губернии о продаже им оброчной статьи Гдовского Е. В. имения. 1899–1900 гг. / Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Дубоем Старопольской волости Гдовского уезда Василия Романова о привлечении сельского старосты Василия Игнатьева к ответственности за само Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
959Дубоем, д. удел.при р. Долгой.8030168057Часовня православная.Показать скан
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Дубоем д.775 стан42122 участок31почтовое отделение Доложск.