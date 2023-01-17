Истамгулово
Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
584Исмангулова (Истмагулова, Истамгулова, Исламгулова), д. башк.при рч. Мазаре.301461171165Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
321. Истамгулова (Исламгулова), деревня бывшая государственная, при речке Мазаре, дворов 61, жителей 378, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
518352Истамгуловодеревня54°09'00"59°10'00"N-40-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80653491111д Истамгуловодеревня