сельцо Знаменское, сельцо Знаменское, Даниловичская волость, Ельнинский уезд (на 1904) — Familio

Знаменское

Даниловичская волость, Ельнинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
7481Знаменское, сц. влпри рч. Хомутовке.605261715
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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Даниловичская волость
120ЗнаменскоеВладельческая усадьба65153
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