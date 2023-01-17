Абашево
Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Абашево Свищевской волости Наровчатского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3849.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1223Абашево, с. вл.при рч. Парме.2222199641694Церковь православная 1. Волостное правление. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
702. Абашево (Никольское), село бывшее владельческое, при речке Усть-Парце, дворов 218, жителей 1356, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47541Абашевосело53°56'43°21'N-38-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56606402101с Абашевосело