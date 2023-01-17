село Абашево, село Абашево, Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Абашево

Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Абашево Свищевской волости Наровчатского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3849.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1223Абашево, с. вл.при рч. Парме.2222199641694Церковь православная 1. Волостное правление. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Свищевская волость
702. Абашево (Никольское), село бывшее владельческое, при речке Усть-Парце, дворов 218, жителей 1356, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Спасский район
47541Абашевосело53°56'43°21'N-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Спасский муниципальный район, Сельское поселение Абашевский сельсовет
56606402101с Абашевосело
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