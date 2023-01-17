Шиботово
Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Шиботово Новоселицкой вол., Боровичского у., Новгородской губ. о выдаче им капитала, полученного из 2/3 арендной платы за глиняные раско Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам деревни Шиботово Новоселищской волости, Боровичского уезда употребить 1500 рублей общественных Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
87Шиботово (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Шиботовского1252103183706884114земледелиекуст. пр.Вышневолоцкий почтовый трактрека Мста.Часовня, хлебо-запасный магазин, пож. депо, 2 мелочные лавки, кузн., 2 звд., церковно-приходская школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58865Шиботоводеревня58°21'00"33°57'00"O-36-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49606419161д Шиботоводеревня