деревня Шиботово, деревня Шиботово, Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Шиботово

Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Шиботово Новоселицкой вол., Боровичского у., Новгородской губ. о выдаче им капитала, полученного из 2/3 арендной платы за глиняные раско Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам деревни Шиботово Новоселищской волости, Боровичского уезда употребить 1500 рублей общественных Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Новоселицкая волость
87Шиботово (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Шиботовского1252103183706884114земледелиекуст. пр.Вышневолоцкий почтовый трактрека Мста.Часовня, хлебо-запасный магазин, пож. депо, 2 мелочные лавки, кузн., 2 звд., церковно-приходская школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Боровичский район
58865Шиботоводеревня58°21'00"33°57'00"O-36-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Ёгольское сельское поселение
49606419161д Шиботоводеревня
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