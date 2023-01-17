Населенное место

Масальщизна или Рудня 1, з. (каз.), р. Струна, жит. 14 (9 м. 5 ж.), дес. 17, у. гор. 20 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Лынтупы 14 в.