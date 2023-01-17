деревня Горки, деревня Горки, Кимовский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Горки

Кимовский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Горки Муравлянской вол. Епифанского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1820.
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Горки Муравлянской вол. Епифанского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1821.
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Горки Муравлянской вол. Епифанского у. Т. 3. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1822.
Исторические карточки категорий хозяйств д. Горки Муравлянской волости Епифанского у. Т. 1. 1899–1911 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 498.
Исторические карточки категорий хозяйств д. Горки Муравлянской волости Епифанского у. Т. 2. 1899–1911 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 499.
Подворные карточки крестьянских домохозяйств д. Горки Муравлянской волости Епифанского у. Т. 1. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 1076.
Подворные карточки крестьянских домохозяйств д. Горки Муравлянской волости Епифанского у. Т. 2. 1900–1901 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 1077.
Подворные карточки крестьянских домохозяйств д. Горки Муравлянской волости Епифанского у. Т. 3. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 1078.
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Горки Муравлянской волости Епифанского у., бывшей владелицы Бородкиной. 1911 г. // Гос. архив Тульской об Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Горки Муравлянской волости Епифанского у., бывших владельцев Вахрушевых. 1911 г. // Гос. архив Тульской о Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Епифанский уезд
1745Горки, сц. вл.при р. Доне.123239098
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Кимовский район
390862Горкидеревня53°43'с.ш.38°32'в.д.N-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Кимовский муниципальный район, Епифанское сельское поселение
70626414246д Горкидеревня
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