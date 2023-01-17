деревня Парашилово, деревня Парашилово, Псковский уезд, Псковская губерния (на 1886) — Familio

Парашилово

Псковский уезд, Псковская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Псковский уезд
1186Парашилово, дер.при колодце.3535236367
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Псковский уезд, Пикалихинская волость
61. Порошилова, деревня бывшая государственная, при реке Полонке, дворов 24, жителей 168, школа
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