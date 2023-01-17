посёлок Бавтугай, посёлок Бавтугай, город Кизилюрт, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Бавтугай

город Кизилюрт, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Хасав-Юртовский округ
611Бавтугай, с. на левом берегу р. Сулав, против Чир-юрта.5011588тавлинцысуннитыМечеть.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, город республиканского подчинения Кизилюрт
146185Бавтугайпгт43°10'46°51'K-38-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, город Кизилюрт
82725000056п Бавтугайпоселок
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