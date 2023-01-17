деревня Пушковецкая Слободка, деревня Пушковецкая Слободка, Липовенькая волость, Балтский уезд (на 1905) — Familio

Пушковецкая Слободка

Липовенькая волость, Балтский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Липовенькая волость
Пушковецкая Слободка (Пушковецкая Одая)1478935
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