деревня Леэли, деревня Леэли, Mulgi vald, Viljandi maakond (на 2022) — Familio

Леэли

Mulgi vald, Viljandi maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Viljandi maakond, Mulgi vald
Leeli külaküla
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