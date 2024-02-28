агрогородок Брольники, агрогородок Брольники, Новогрудский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Брольники

Новогрудский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Городечанской волости

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Городечанская волость
Брольники, деревня48066615096
Показать скан

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Новогрудский район, Брольникский сельсовет
д Брольники305

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Новогрудский район, Брольникский сельсовет
аг. Брольники184
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close