деревня Щегловка, деревня Щегловка, Навлинский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Щегловка

Навлинский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Севский уезд, Литовинская волость
Щегловка (деревня)22Брасовское почтовое отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Навлинский район
66911Щегловкадеревня52°48'с.ш.34°41'в.д.N-36-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Навлинский муниципальный район, Щегловское сельское поселение
15638468101д Щегловкадеревня
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