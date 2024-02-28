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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
690. Талматасова, деревня бывшая государственная, при речках Талматасе и Сюни, дворов 69, жителей 333, мечеть
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
6Толномасова, д. при реч. Суне, на прос. дор., мечеть, бак. лав., х.-з. магазин757166442366Земледелие
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ТыңламасТыннамасовоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189582Тыннамасоводеревня55°42'54°13'N-40-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92605419106д Тыннамасоводеревня