деревня Тыннамасово, деревня Тыннамасово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Тыннамасово

Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Илишевская волость
690. Талматасова, деревня бывшая государственная, при речках Талматасе и Сюни, дворов 69, жителей 333, мечеть

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Антанышевская волость
6Толномасова, д. при реч. Суне, на прос. дор., мечеть, бак. лав., х.-з. магазин757166442366Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ТыңламасТыннамасовоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Актанышский район
189582Тыннамасоводеревня55°42'54°13'N-40-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский муниципальный район, Казкеевское сельское поселение
92605419106д Тыннамасоводеревня
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