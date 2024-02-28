сельцо Гилево, сельцо Гилево, Казанская волость, Уфимский уезд (на 1906) — Familio

Гилево

Казанская волость, Уфимский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о А. В. Сафонове и К. Ф. Антонове обвинявшихся в хранении взрывчатых веществ в дер. Гилевой, Казанской вол., Уфимском у. 1908 г. // Гос. архив Российской Федерации. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
197Предтеченское (Гилево), сельцо.при рч. Камышенке.1437206454Р. — Пчеловодство.
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Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Казанская волость
9Гилева, д.1525238986Земледелие
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