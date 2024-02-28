деревня Княщины, деревня Княщины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Княщины

Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Новоторжский уезд
8288Княщыны, с. вл.при безымянном ручье.353231118129Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Новоторжский уезд
С. Княщин с 5 дер.11Тим. Никол. и Ник. Нилов. Вердеревские2971797

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Новоторжский уезд, Горковская волость
213. Княщины, село бывшее владельческое, дворов 39, жителей 231, церковь православная

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Новоторжский уезд, Раменская волость
25Княшины63

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Вышневолоцкий район
110386Княщиныдеревня57°18'34°35'O-36-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Вышневолоцкий муниципальный район, Княщинское сельское поселение
28612422101д Княщиныдеревня
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