хутор Новоаксайский, хутор Новоаксайский, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Новоаксайский

Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Кобылянская станица
2974Ново-Аксайский хутор, Кобылянской станицы, при реке Есауловский Аксай100В общ. вл. стан.3123043545134

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Октябрьский район
14511Новоаксайскийхутор48°01,0' с.ш.43°16,0' в.д.M-38-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Октябрьский муниципальный район, Новоаксайское сельское поселение
18642436101х Новоаксайскийхутор
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