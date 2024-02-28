деревня Крюково, деревня Крюково, Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Крюково

Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе земли по с. Крюково Курбской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещице Александре Васильевне Санкиной. 1876 г. // Гос. архив Яросла Показать все
Дело о возврате денег государственному крестьянину дер. Крюково Курбской волости Ярославского уезда Борису Протасову, внесенных им для освобождения от платежа оброчной по Показать все
Дело по жалобе крестьянина с-ца Крюково Курбской волости Ярославского уезда Осипа Тихоновича Большакова о переделе мирской земли. 1886 г. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Владенная запись части дер. Крюково Курбской волости Ярославского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1195.
Дело о пожаре в усадьбе помещика Ханыкова, расположенной в сельце Крюково Курбской волости Ярославского уезда. 1883 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 346. Опись Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
808Крюково, сц. вл.при рч. Курбице, пруде и колодцах.243105555
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Курбская волость
д. КрюковоXII. Новленское общество806913Новленский приход
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ус. Крюково80142Новленский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ярославский район
386465Крюководеревня57°32'с.ш.39°31'в.д.O-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Курбское сельское поселение
78650440211д Крюководеревня
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