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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по с. Крюково Курбской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещице Александре Васильевне Санкиной. 1876 г. // Гос. архив Яросла Показать все
Дело о возврате денег государственному крестьянину дер. Крюково Курбской волости Ярославского уезда Борису Протасову, внесенных им для освобождения от платежа оброчной по Показать все
Дело по жалобе крестьянина с-ца Крюково Курбской волости Ярославского уезда Осипа Тихоновича Большакова о переделе мирской земли. 1886 г. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Владенная запись части дер. Крюково Курбской волости Ярославского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1195.
Дело о пожаре в усадьбе помещика Ханыкова, расположенной в сельце Крюково Курбской волости Ярославского уезда. 1883 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 346. Опись Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
808Крюково, сц. вл.при рч. Курбице, пруде и колодцах.243105555Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КрюковоXII. Новленское общество806913—Новленский приходПоказать скан
ус. Крюково80142——Новленский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
386465Крюководеревня57°32'с.ш.39°31'в.д.O-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78650440211д Крюководеревня