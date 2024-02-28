село Цепляево-Второе, село Цепляево-Второе, Шебекинский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Цепляево-Второе

Шебекинский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Белгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Корочанский уезд, Купинская волость
381. Цепляевка, деревня бывшая государственная, при речке Короче, дворов 105, жителей 595

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Шебекинский район
115830Цепляево-Второесело50°36'37°03'M-37-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Шебекинский
14750000441с Цепляево-Второесело
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