деревня Кайшялакяй, деревня Кайшялакяй, Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Кайшялакяй

Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Междуречская волость
Койшелаки, д., р. Вака, жит. 56 (26 м. 30 ж.), дес. 110, у. гор. 20 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Ландварово 13 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Vilniaus rajono savivaldybė, Pagirių seniūnija
Kaišialakių k.
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