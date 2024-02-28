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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
674Диковка, с. южн. пос.при рч. Ингульце.203550913301292Церковь православная 1. Сельская расправа. Ярмарок 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
205. Диковка, село бывшее государственное, при реке Ингульце, дворов 758, жителей 3765, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, школа, 2 л Показать все
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Диковка (сельское общество)1161349835657063
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-12114Диківкаселоцентр сільської радир-н Знам'янськийсільрада Диківська