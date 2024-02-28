село Хотлоб, село Хотлоб, Тляратинский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Хотлоб

Тляратинский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Гунибский округ, Анцухо-Капучинское наибство
474Хотлоб245950109аварцымусульмане сунитыаварский
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Тляратинский район
300580Хотлобсело42°13'46°26'K-38-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Тляратинский муниципальный район, Сельское поселение сельсовет Начадинский
82651436111с Хотлобсело
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