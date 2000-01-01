аул Эдепсукай 1-й, Екатеринодарский отдел, Кубанская область (на 1890) — Familio

Эдепсукай 1-й

Екатеринодарский отдел, Кубанская область (на 1890)

Статус
не существует
Тип
аул
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Кубанская область, Екатеринодарский отдел, Аул Эдепсукай 1-й
аул. Эдепсукай 1-й571807149169155324сведений нет

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