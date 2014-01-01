село Гоми, ხაშურის მუნიციპალიტეტი, შიდა ქართლი (на 2014) — Familio

Гоми

ხაშურის მუნიციპალიტეტი, შიდა ქართლი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
გომი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Хашурский район, Гомский сельсовет
село Гоми2286710

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
შიდა ქართლი, ხაშურის მუნიციპალიტეტი, გომის თემი
გომიGomiМужчин: 565. Женщин: 563. Всего: 1128.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.