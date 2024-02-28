деревня Кокуйская, деревня Кокуйская, Юровская волость, Тобольский уезд (на 1912) — Familio

Кокуйская

Юровская волость, Тобольский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тюменской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Демьянской волости
Посмотреть все находки в Юровской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тобольский округ
572Кокуйская, д. каз.при р. Иртыше.254193297111
Показать скан

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Демьянская волость
Кокуйския ост.. юр., при р. Иртыше, на почт. тр.124½174½18½19
Тобольский уезд, Юровская волость
Кокуйская д., при р. Иртыше, на прос. дор.17517577153
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close