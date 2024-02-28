село Выгозеро, село Выгозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Выгозеро

Повенецкий уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Варианты названий
Выгозерский погост
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Карелии
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд
3623Выгозеро (Выгозерский погост), с.при Выгозере.71146248071Церковь православная. Волостное правление. Земское училище.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, Выгозерская волость
636. Выгозерский погост, село бывшее государственное, при озере Выгозере, дворов 23, жителей 161, волостное правление (уездный город в 140 верстах), церковь православная, Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close