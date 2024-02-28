село Мартыновка, село Мартыновка, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Мартыновка

Джанкойский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Крым

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Джанкойский район
798878Мартыновкасело45°52,0' с.ш.34°20,0' в.д.L-36-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Джанкойский муниципальный район, Завет-Ленинское сельское поселение
35611408111с Мартыновкасело
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