деревня Ижбулды, деревня Ижбулды, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Ижбулды

Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
808Ишбулдина, д. башк.при рч. Зилаире.1751003510396Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Тангауровская волость
521. Ишибулдина, деревня бывшая государственная, при речке Зилаире, дворов 38, жителей 198, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Зилаирский район
524962Ижбулдыдеревня52°18'00"57°46'00"N-40-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Зилаирский муниципальный район, Сельское поселение Кашкаровский сельсовет
80627423111д Ижбулдыдеревня
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