станица Восточная, станица Восточная, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Восточная

Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Усть-Лабинский район
160184Восточнаястаница45°22'00"39°46'00"L-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Усть-Лабинский муниципальный район, Восточное сельское поселение
3657410101ст-ца Восточная#Н/Д
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