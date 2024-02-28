посёлок Кирово, посёлок Кирово, Костромской муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Кирово

Костромской муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Костромской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Костромской уезд
806Зиновьево (Заплота), д.при колодцах.1741144547
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Костромской уезд
С. Зиновьево29Пет. Пет. Корнилов651018

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Костромской уезд, Апраксинская волость
Зиновьево д.(См. Бычих. вол.)
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Костромской уезд, Башутинская волость
Зиновьево д. ш.пруд16332446892160извоз., фабр.
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Костромской уезд, Бычихинская волость
Зиновьево д.пруд20381997788165извоз., фабр.-з.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Костромской район
5411Кировопосёлок57°48'00"41°12'00"O-37-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Костромской муниципальный район, Никольское сельское поселение
34614424146п Кировопоселок
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