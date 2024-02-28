село Аки-Юрт, село Аки-Юрт, Малгобекский муниципальный район, Республика Ингушетия (на 2019) — Familio

Аки-Юрт

Малгобекский муниципальный район, Республика Ингушетия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Ингушетии

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Сунженский отдел, Аки-Юртовская станица
станица Аки-Юртовская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Ингушетия, Малгобекский район
155325Аки-Юртсело43°32'44°52'K-38-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Ингушетия, Малгобекский муниципальный район, Сельское поселение Аки-Юрт
26615430101с Аки-Юртсело
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