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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Новый-Двор, им. (Рутковского), жит. 61 (34 м. 27 ж.), дес. 300, у. гор. 35 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Бальбиново 32 в.
Новый-Двор, х. (Буйко), жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 1 (2, у. гор. 37 в., вол. пр. 8½ в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Бальбиново 29 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Новый Двор2
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Новый Двор5