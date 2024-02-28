деревня Заимка-Тренина, деревня Заимка-Тренина, Тобольский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Заимка-Тренина

Тобольский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тюменской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Бронниковской волости

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Бронниковская волость
Заимская д., при оз. Иштаманском, на прос. дор.45457746

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Тобольский район
191932Заимка-Тренинадеревня58°33'68°23'O-42-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Тобольский муниципальный район, Ушаровское сельское поселение
71642485106д Заимка-Тренинадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close