деревня Старый Стан, деревня Старый Стан, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Старый Стан

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Милославичская волость
15Дер. Старый-Станпроселкереч. ИпутиПутимельск. с. о. 59238218Милославичского прав. 14918

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Милославичский сельсовет
д Старый Стан64

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Милославичский сельсовет
д. Старый Стан34
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