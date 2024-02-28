деревня Калиньево, деревня Калиньево, Ескинская волость, Любимский уезд (на 1901) — Familio

Калиньево

Ескинская волость, Любимский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о перечислении крестьянина Любимского уезда Ескинской волости деревни Каланьево Сергея Николаева Смирнова в деревню Рылово. 1903 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Калиньево Ескинской волости Любимского уезда крестьянами временнообязанными помещицам Ашитковским. 1868–1874 гг. // Гос. архив Ярославской обл Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2495Калиньево, д. вл.при колодцах.131332720
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Ескинская волость
д. Калиньево VII. Потепеньковское общество30505Воскресенский на Горках приход Мантеневский приход
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