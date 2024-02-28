посёлок Коммуна, посёлок Коммуна, Брасовский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Коммуна

Брасовский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Севский уезд
3757Площанская Богородицкая Пустынь.при руч. Березине.55106125Монастырь мужской. Церквей православных 3. Ярмарки 2.
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Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Севский уезд, Крупецкая волость
Площанская пустошь12Брасовское почтовое отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Брасовский район
69214Коммунапосёлок52°31'с.ш.34°29'в.д.N-36-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Брасовский муниципальный район, Крупецкое сельское поселение
15604432106п Коммунапоселок
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