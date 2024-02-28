аул Тандов, аул Тандов, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Тандов

Барабинский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
аул
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новосибирской области
Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Каинский округ
1689Тандов, аул инород.при оз. Какшены.324335103105Мечеть магометанская 1.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Барабинский район
112711Тандоваул55°10'78°09'N-44-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Барабинский муниципальный район, Сельское поселение Новоспасский сельсовет
50604410106аул Тандоваул
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