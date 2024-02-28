село Замехов, село Замехов, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Замехов

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ушицкий уезд, Пилипковецкая волость
1424. Замихов, местечко бывшее государственное, при речке Говоре, дворов 110, жителей 851, церковь православная, костел, синагога, 6 постоялых дворов, 5 питейных домов, 1 Показать все

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ушицкий уезд, Рахновецкая волость
Замехов399239277

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26500Заміхівселоцентр сільської радир-н Новоушицькийсільрада Заміхівська
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