местечко Старый Орлик, местечко Старый Орлик, Орликская волость, Кобелякский уезд (на 1900) — Familio

Старый Орлик

Орликская волость, Кобелякский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
местечко
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Орликская волость
325. Старый Орлик, местечко бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 105, жителей 630, церковь православная, школа

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Орликская волость
1.0Орлик Старый местечкоОрликское348
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