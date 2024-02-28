деревня Григорково, деревня Григорково, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Григорково

Краснохолмский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
1487Григорово, д. вл.при пруде и колодцах.302541125172
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Сулежская волость
762. Григорово, деревня бывшая владельческая, при ручье Яговце, дворов 43, жителей 297, волостное правление (уездный город в 30 верстах). В 3 верстах — церковь православн Показать все

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Сулежская волость
9Григорово72

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Краснохолмский район
281985Григорководеревня57°59'36°59'O-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Краснохолмский муниципальный район, Барбинское сельское поселение
28632403123д Григорководеревня
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