хутор Куцеба, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Куцеба

Перелюбский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Нижне-Покровская волость
Х. Куцеба Кукарин. Б. госуд. Рус. Прав.4571Р. Солянка26015060176872

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Перелюбский район
43604Куцебахутор51°45'с.ш.50°39'в.д.M-39-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Перелюбский муниципальный район, Натальиноярское сельское поселение
63634410111х Куцебахутор

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